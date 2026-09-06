Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ροντέο το πρώτο μέρος του ντέρμπι με δύο πράσινα γκολ, κόκκινη κάρτα του Ελουστόντο και χαμένο πέναλτι Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ο Τετέι στο 15′ κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο και μετά άνοιξε ο δρόμος προς το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτο ημιχρόνου.

Ο Ελουστόντο γκρέμισε τον Τετέι και ως τελευταίος παίκτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ είδε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε και άνοιξε το σκορ με τον Ταμπόρδα στο 29′, μετά από καταπληκτική σέντρα του Κυριακόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να διαμαρτύρεται για πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν για μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, με τον Ολλανδό να μην βρίσκει την μπάλα, αλλά το πόδι του επιθετικού του δικεφάλου. Ο διαιτητής και το VAR δεν είδαν παράβαση.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ στο 38′, μετά από τρομερό σλάλομ του Τετέι και όμορφο δυνατό τελείωμα, με τον Παβλένκα να μην μπορεί να απομακρύνει και το σκορ να γίνεται 2-0.

Οι πράσινοι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους είχαν την ευκαιρία και για τρίτο γκολ, καθώς ο Τετέι κέρδισε πέναλτι μετά από χέρι που έκανε ο Μπαταούλας, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Πέλκα λόγω της κόκκινης του Ελουστόντο.

Ο Ταμπόρδα ανέλάβε την εκτέλεση και ο Παβλένκα απομάκρυνε εντυπωσιακά για να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ζωντανό για το δεύτερο μισό.