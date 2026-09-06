Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 77-87: Δεύτερη νίκη και τρόπαιο στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του IBT Crete 2026 και κατέκτησε το τρόπαιο του φιλικού τουρνουά της Κρήτης, με τους Γιαν Μοντέρο και Εμπάι Εντιάι να είναι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με τον Σάσα Βεζένκοφ εκτός αγώνα για λόγους ξεκούρασης και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να “μοιράζει” το χρόνο στους παίκτες του, ο Ολυμπιακός είδε δύο από τους νέους παίκτες του να βγαίνουν μπροστά και να “καθαρίζουν” το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

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Τα “φώτα” ήταν πάνω στον Γιαν Μοντέρο για το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Περιαιώτες, αλλά ήταν ο Εμπάι Εντιάι αυτός που κέρδισε το… χειροκρότημα των οπαδών για τη “γεμάτη” εμφάνισή του.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ είχε 16 πόντους (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα), τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και μία τάπα στο ματς, ενώ ο Πορτορικανός γκαρντ ήταν δεύτερος σκόρερ στο ματς για τους Πειραιώτες με 12 πόντους, αλλά χωρίς ρυθμό δεν είχε ιδιαίτερη ευστοχία.

Ο Ολυμπιακός βρήκε όμως λύσεις από πολλούς παίκτες και έτσι δεν δυσκολεύτηκε να “λυγίσει” τον Ερυθρό Αστέρα για να πάρει το τρόπαιο του IBT Crete 2026.

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Τα δεκάλεπτα: 17-26, 37-50, 63-75, 77-87

Τα στατιστικά των παικτών

Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Μότλεϊ 3 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 2 (3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 2, Μπάτλερ 12 (1/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Κάρτερ 5 (1), Ντόμπριτς 5 (1/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ιζούντου 4, Μπάλντουιν 5 (1/5 τρίποντα), Μεντάρεβιτς 2, Νουόρα 16 (4/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), Οτζελέγε 5 (1), Κράμερ 16 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουορντ 9 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μοντέρο 12 (2/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2 (1/7 σουτ), Νετζήπογλου 6 (2/2 δίποντα, 2/4 βολές), Ντόρσεϊ 5 (1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Εντιάι 16 (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ 7 (0/2 δίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζόσεφ 8 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Τζόουνς 3, Φουρνιέ 11 (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ)