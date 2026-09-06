Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2: «Τρένο» οι Αγρινιώτες, πέρασαν και από τη Λιβαδειά για το 3/3 στη Super League

Ο απίθανος Παναιτωλικός συνεχίζει την προέλασή του στη φετινή Super League και μετά το 2-0 στην έδρα του Λεβαδειακού, έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Μετά τις δύο νίκες στην έδρα του, ο Παναιτωλικός πήγε στη Λιβαδειά για να συνεχίσει την “τρελή” πορεία του στο ξεκίνημα της σεζόν και τα κατάφερε με τον Οπόκου να “υπογράφει” ένα φοβερό διπλό επί του Λεβαδειακού.

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Ο Γκανέζος επιθετικός των φιλοξενούμενων άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με ένα τρομερό σουτ στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης και “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του σε μία αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του ματς.

Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα του αγώνα και είχε χαμένες ευκαιρίες και δοκάρι στο παιχνίδι, αλλά ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που βρήκε τα γκολ, για να φύγει με το διπλό από τη Λιβαδειά και να πιάσει… κορυφή στη Super League.

Οι Αγρινιώτες έχουν κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και έφθασαν τους 9 βαθμούς σε τρεις αγώνες, με τους Βοιωτούς να μένουν στο μηδέν μετά και την τρίτη αγωνιστική.

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Οι συνθέσεις στο Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα (82′ Μπαλντέ), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ (75′ Ροντρίγκες), Νίκας (82′ Γκούμας), Κωστή, Ούρσι, Κομπνάν (64′ Μπάουζα), Εμμανουηλίδης (64′ Οζέγκοβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς (61′ Νακάμπα), Σατσιάς (90’+2 Προδρομίτης), Εστεμπάν, Μπάσι, Τζενεπό (61′ Οπόκου), Μπάτζι.