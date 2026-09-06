Η βαθμολογία της Super League με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ και τον Παναιτωλικό στην κορυφή – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, με το εντυπωσιακό 3-1 επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, όπου όμως προπορεύεται πλέον ο Παναιτωλικός.

Με το διπλό με 2-0 στην έδρα του Λεβαδειακού, ο Παναιτωλικός έπιασε κορυφή στη Super League και είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο μετά από τρεις αγωνιστικές, αφού ο Παναθηναϊκός έχει και ένα ματς λιγότερο από την πρεμιέρα.

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Οι “πράσινοι” θα έχουν όμως την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα δώσουν πια ντέρμπι… κορυφής με τους Αγρινιώτες στο ΟΑΚΑ.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

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ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (06/09)

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Η βαθμολογία της Super League

Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 Παναθηναϊκός 6* ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Bόλος 2* Ηρακλής 1 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 1 Ατρόμητος 1 Αστέρας Τρίπολης 0* Λεβαδειακός 0

*Έχουν από ένα ματς λιγότερο