Ανησύχησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου με το λιποθυμικό επεισόδιο του πατέρα του, το τηλεφώνημα του προπονητή του ΠΑΟΚ

Μεγάλη αναστάτωση υπήρξε στην εθνική Ρουμανίας αλλά και στην οικογένεια Λουτσέσκου, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στην προπόνηση της Κυριακής (29.03.2026) ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τα πρώτα νέα -ωστόσο- για την υγεία του Μιρτσέρα Λοτυτσέσκου είναι ευχάριστα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Ρουμανίας να δίνει την πρώτη του δήλωσε μέσα από το νοσοκομείο, καθησυχάζοντας τους πάντες.

Ο 80χρονος προπονητής βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου, όπου σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση υποβάλλεται σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση του καρδιακού του ρυθμού.

Οι γιατροί φέρονται να έχουν αποκλείσει το έμφραγμα και αποδίδουν το επεισόδιο στην κόπωσή του, αλλά και την απογοήτευση μετά τον αποκλεισμό από την Τουρκία στα playoffs για το. Φυσικά, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν πρόκειται να ταξιδέψει στη Σλοβακία για το φιλικό ματς της εθνικής Ρουμανίας.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, Νέλι, μίλησε στο ρουμάνικο “gsp” όπου αναφέρθηκε και στην αντίδραση του προπονητή του ΠΑΟΚ και γιου τους, Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Έφυγε από το σπίτι μια χαρά σήμερα το πρωί, ένιωθε καλά. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Είναι πιθανώς η επίδραση των συναισθημάτων και του θυμού μετά τον αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ραζβάν με πήρε τηλέφωνο από την Ελλάδα για να μου το πει. Ήταν κι αυτός πολύ ανήσυχος, φυσικά. Περιμένουμε πληροφορίες από το νοσοκομείο, ελπίζουμε να είναι καλά», δήλωσε στα ρουμανικά ΜΜΕ.