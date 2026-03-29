Μήνυμα Μιρτσέα Λουτσέσκου από το νοσοκομείο: Είμαι καλά, έχω αναρρώσει πλήρως

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στην προπόνηση της Ρουμανίας.

Η κυριακάτικη προπόνηση της Ρουμανίας ενόψει του φιλικού αγώνα με τη Σλοβακία διακόπηκε μετά την κατάρρευση του προπονητή της ομάδας, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 80χρονος τεχνικός αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, με τον ίδιο από την πλευρά του να καθησυχάζει άπαντες μέσω μηνύματος.

“Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο”, ήταν το πρώτο μήνυμα του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος όλα δείχνουν πως δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της Ρουμανίας στη Σλοβακία.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει οριστικά από τους πάγκους μετά το παιχνίδι με τους Σλοβάκους.