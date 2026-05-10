Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Πρωταθληματικό clasico για τους Καταλανούς ή αναβολή κατάκτησης τίτλου

Η 35η αγωνιστική στη La Liga μπορεί να κρίνει τον τίτλο, με την «τιτανομαχία» της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Καμπ Νου” (22:00 Novasports 1HD, Newsit.gr).

Η εξέλιξη του πρωταθλήματος μετέτρεψε το αποψινό “clasico” σε μία μοναδική ευκαιρία για φιέστα της Μπαρτσελόνα, μέσα στο ανακαινισμένο “Spotify Καμπ Νου”, απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Καταλανοί βρίσκονται στο +11 από τους Μαδριλένους και -τέσσερις “στροφές” πριν το τέλος του πρωταθλήματος- θέλουν να συνδυάσουν μια νίκη κόντρα στη μισητή τους αντίπαλο, με την κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου και 29ου συνολικά στην ιστορία τους. Ακόμα και η ισοπαλία είναι αρκετή για τους “μπλαουγκράνα”, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνει μια δεύτερη αποτυχημένη σεζόν -χωρίς τίτλο- και περνάει μεγάλη κρίση στο εσωτερικό της, με αλλαγή προπονητή, τσακωμούς παικτών και τον Εμπαπέ να κάνει του… κεφαλιού του. Στο ματς του πρώτου γύρου, οι “μερένγκες” είχαν επικρατήσει με 2-1.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μπαρτσελόνα (Φλικ):Γκαρθία – Κανσέλο, Ζεράρ, Κουμπαρσί, Κουντέ – Φερμίν, Πέδρι, Γκάβι, Ε. Γκαρθία, Ράσφορντ – Λεβαντόφσκι

Ρεάλ Μαδρίτης (Αρμελόα): Κουρτουά – Γκαρθία, Χάουσεν, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ – Πίτακ, Καμαβινγκά, Ντίαθ – Μπέλιγχαμ – Γκ. Γκαρθία, Βινίσιους

Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής στη La Liga:

Παρασκευή 8 Μαΐου

Λεβάντε – Οσασούνα 3-2

Σάββατο 9 Μαΐου

Έλτσε – Αλαβές 1-1

Σεβίλλη – Εσπανιόλ 2-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα 0-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μπέτις 2-2

Κυριακή 10 Μαΐου

15:00 Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ

17:15 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια

19:30 Ρεάλ Οβιέδο – Χετάφε

22:00 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 11 Μαΐου

22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Χιρόνα