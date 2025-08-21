Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η Ένωση θέλει θετικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο ενόψει της ρεβάνς στην OPAP Arena

Η τελευταία “πίστα”! Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ αγωνίζεται στις Βρυξέλλες και θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Άντερλεχτ (21:00, Newsit.gr, COSMOTE Sport 2), που θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει στην OPAP Arena σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η… νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε δυο προκριματικούς γύρους. Οι προκρίσεις της κόντρα σε Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού την έφτασαν μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης και τώρα θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων μετά από δυο χρόνια.

Η Άντερλεχτ του Μπέσνικ Χάσι (σ.σ. παλιού προπονητή του Ολυμπιακού) έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό. Πέρα από τις προκρίσεις που πήρε σε δυο προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης, έχει δώσει και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

Στα της… παράδοσης των αγώνων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, η Ένωση δεν έχει νικήσει ποτέ την ομάδα του Βελγίου. Τις έξι φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με την Άντερλεχτ να έχει 13-6 γκολ υπέρ της

Στα αγωνιστικά ζητήματα των δυο ομάδων, στην ΑΕΚ έχει μείνει εκτός αποστολής ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος θα χάσει και τη ρεβάνς των δυο ομάδων (θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος της Super League για τις εθνικές ομάδες), ενώ και ο Αντονί Μαρσιάλ δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο ματς των Βρυξελλών, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Η αποστολή της ΑΕΚ αποτελείται από τους:

Στρακοσα, Μπρινιολι Αγγελόπουλος Μουκουντί Ρότα Πηλιος Βιντα Χρυσόπουλος Κοσίδης Πενράις Ρέλβας Γιονσον Πινεδα Μανταλος Μαριν Λιουμπισιτς Κουτεσα Γκατσινοβιτς Ελιασον Κοϊτά Πιερό Γιόβιτς Ζίνι.

Την ίδια στιγμή, ο 20χρονος Σέρβος στόπερ Γιαν-Κάρλο Σίμιτς δεν βρίσκεται στη διάθεση του Μπέσνικ Χάσι για το αποψινό ματς. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού που τον αφήνει εκτός.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

Άντερλεχτ: Κούζεμανς – Ντεγκρέιφ, Κανά, Χέι, Εντιαγέ – Στρόικενς, Σαλιμπά, Λανσανά – Κανατέ, Βάσκες, Ουέρτα Βαλέρα.

ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς – Πινέδα, Μάριν, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς – Ζίνι, Πιερό

Ο Γάλλος διαιτητής, Ζερόμ Μπριζάρ, θα διευθύνει την αναμέτρηση, με βοηθούς τους Αλέξις Ογκέρ και Αουρελιέν Ντρουέ,. 4ος θα είναι ο Τομάς Λεονάρντ.