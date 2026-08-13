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Αθλητικά

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τη ρεβάνς των προκριματικών του Europa League

Οι Θεσσαλονικείς θα παλέψουν για την ανατροπή στις Βρυξέλλες με τον Κωνσταντέλια στη διάθεση του Λίσι
Ο Τάισον
Ο Τάισον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, που θα κρίνει την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Βέλγων σήμερα (13/08/26) στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Open Tv, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Οι Θεσσαλονικείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον Κωνσταντέλια, που ταξιδεύει αυθημερόν στο Βέλγιο και θα παλέψει για την ανατροπή της ήττας με 1-0 στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ αν προκριθεί θα κοντραριστεί με την Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει με τη νορβηγική Μπραν στα πλέι οφ του Conference League.

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