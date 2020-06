Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να πατήσει ξανά παρκέ και το NBA ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των αγώνων στο Ορλάντο, με τους Μιλγουόκι Μπακς να κάνουν πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Η επανεκκίνηση της σεζόν θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα με τα παιχνίδια Γιούτα Τζαζ – Νιου Ορλίνς Πέλικας και Λ.Α. Κλίπερς εναντίον Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ τη δεύτερη ημέρα, εκτός από το ματς του Αντετοκούνμπο, θα διεξαχθούν και τα Μέμφις Γκρίζλις – Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι ομάδες θα δώσουν από 8 ματς κανονικής διάρκειας και στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν τα πλέι οφ αυτά στις 17 Αυγούστου, ενώ στις 31 Αυγούστου θα γίνουν οι ημιτελικοί των περιφερειών, στις 15 Σεπτεμβρίου οι τελικοί σε Ανατολή και Δύση. Θα ακολουθήσουν φυσικά, οι τελικοί του ΝΒΑ θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου.

