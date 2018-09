Αντετοκούνμπο: Έκτος παίκτης του NBA ο Γιάννης! Η λίστα του Sports Illustrated – video

Τους κορυφαίους 100 παίκτες του NBA, που θα εμφανιστούν στο γήπεδο την προσεχή σεζόν, κατέγραψε το Sports Illustrated, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα, αναδεικνύοντας τις προσδοκίες που υπάρχουν για εκείνον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας γκαρντ-φόργουορντ ανέβηκε τρεις θέσεις σε σχέση με το περσινό top 100 του περιοδικού και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση, πίσω μόνο από τους απόλυτους σούπερ σταρ του αθλήματος και πρόσφατους MVP, Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Στεφ Κάρι, αλλά και τον Άντονι Ντέιβις.

1. Λεμπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς)

2. Κέβιν Ντουράντ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς)

3. Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς)

4. Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς)

5. Άντονι Ντέιβις (Νιού Όρλινς Πέλικανς)

6. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς)

7. Ράσελ Ουέστμπρουκ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

8. Κρις Πολ (Χιούστον Ρόκετς)

9. Τζοέλ Εμπίιντ (Φιλαδέλφεια Σέβεντι Σίξερς)

10. Τζίμι Μπάτλερ (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

.@TheCrossover’s Top 100 NBA players of 2019 counts down to number 1

Can anybody unseat LeBron as the best player in basketball? https://t.co/GGV0M5SpPB pic.twitter.com/mbWHtkOQJW

— Sports Illustrated (@SInow) September 13, 2018