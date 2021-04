Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην πρώτη φάση του αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς και δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Μιλγουόκι Μπακς να αποφύγουν την ήττα από της “ρουκέτες”.

Ο “Greek Freak” είχε ενοχλήσεις πριν τον αγώνα και πήρε την τελευταία στιγμή το “πράσινο φως” για να αγωνιστεί, αλλά τελικά δεν απέφυγε την… υποτροπή στον αστράγαλό του.

Ο ηγέτης των “ελαφιών” έπαθε εκ νέου διάστρεμμα και δεν πάτησε ξανά το παρκέ, ενώ πλέον αναμένονται οι περαιτέρω εξετάσεις του, για το μέγεθος του τραυματισμού, αλλά και για το χρόνο που θα χρειαστεί για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Giannis Antetokounmpo suffered a right ankle sprain and will not return to tonight’s contest.