Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς, Ντόντσιτς: Όλοι οι NBAερς που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025

Οι σούπερ σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Λούκα Ντόντσιτς δίνουν άλλη αίγλη στο φετινό Eurobasket 2025.

Το τζάμπολ του Eurobasket 2025 πλησιάζει, με όλες τις εθνικές ομάδες να έχουν ξεκινήσει προετοιμασία και να δίνουν φιλικά παιχνίδια. Τη φετινή διοργάνωση θα τιμήσουν πολλοί σταρ του NBA, με τη Γαλλία και τη Σερβία να έχουν τους περισσότερους στο ρόστερ τους.

Τα πιο λαμπερά ονόματα είναι αυτά των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς, ενώ μόνο απαρατήρητα δεν περνούν τα ονόματα των Πορζίνγκις, Βαλαντσιούνας, Βούτσεβιτς, Μάρκανεν και Σοχάν.

To Eurobasket 2025 θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι NBAερς που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025

Ελλάδα

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς)

Ιταλία

Σιμόν Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ)

Γαλλία

Μπιλάλ Κουλιμπαλί (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς)

Μούσα Ντιαμπάτε (Σάρλοτ Χόρνετς)

Ουσμάν Ντιένγκ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

Ζακαρί Ρισασέ (Ατλάντα Χοκς)

Άλεξ Σαρ (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς)

Γκερσόν Γιαμπουσέλε (Νιου Γιορκ Νικς)

Γερμανία

Τρίσταν Ντα Σίλβα (Ορλάντο Μάτζικ)

Ντένις Σρέντερ (Σακραμέντο Κινγκς)

Φρανς Βάγκνερ (Ορλάντο Μάτζικ)

Πορτογαλία

Νεμίας Κουέτα (Μπόστον Σέλτικς)

Σερβία

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Λος Άντζελες Κλίπερς)

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)

Νίκλα Τόπιτς (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

Τρίσταν Βούκσεβιτς (Ουάσινγκτον Ουίζαρντς)

Σλοβενία

Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς)

Ισπανία

Σάντι Αλμτάμα (Μέμφις Γκρίζλις)

Έλι Τζον Ντιαγέ (Ατλάντα Χοκς)

Τουρκία

Αντέμ Μπόνα (Φιλαδέλφεια 76ερς)

Αλπέρεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς)

Βοσνία/ Ερζεγοβίνη

Γιούσουφ Νούρκιτς (Γιούτα Τζαζ)

Τσεχία

Βιτ Κρέιτσι (Ατλάντα Χοκς)

Φινλανδία

Λάουρι Μαρκάνεν (Γιούτα Τζαζ)

Γεωργία

Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ)

Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς)

Λετονία

Κρίσταπς Πορζίνγκις (Ατλάντα Χοκς)

Λιθουανία

Γιόνας Βαλαντσιούνας (Ντένβερ Νάγκετς)

Μαυροβούνιο

Νίκολα Βούτσεβιτς (Σικάγο Μπουλς)

Πολωνία

Τζέρεμι Σόχαν (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Σουηδία

Πελ Λάρσον (Μαϊάμι Χιτ)