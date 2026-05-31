Παρί Σεν Ζερμέν: Αποθέωση και υποδοχή ηρώων για τους πρωταθλητές του Champions League στο Παρίσι

Νέο «πάρτι» στο Παρίσι για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, που κατέκτησε back to back το Champions League
Το γλέντι της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι / REUTERS/Benoit Tessier
Στους δρόμους του Παρισιού βρέθηκαν για δεύτερη σερί ημέρα, οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού οι πρωταθλητές του Champions League επέστρεψαν στη βάση τους και ο κόσμος βγήκε για να τους υποδεχθεί και να τους αποθεώσει.

Μετά το χάος στη γαλλική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, οι δρόμοι του Παρισιού γέμισαν ξανά κόσμο, με το κλίμα αυτή τη φορά να παραμένει πανηγυρικό, για την υποδοχή της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη νέα κατάκτηση του τίτλου στη Βουδαπέστη.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σήκωσε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επιστροφή της στην έδρα της. Ένα μικρό “πάρτι” στήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, με τους ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν να γνωρίζουν τιμές… ηρώων από τους οπαδούς τους.

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Warren Zaire-Emery celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain players lift Ousmane Dembele in the air they celebrate winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Desire Doue celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 Paris St Germain's Matvey Safonov celebrates after winning the UEFA Champions League REUTERS

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain celebrate winning the UEFA Champions League Final - Paris, France - May 31, 2026 General view as Paris St Germain players celebrate after winning the UEFA Champions League REUTERS

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι / REUTERS/Benoit Tessier

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι και κατέκτησε back to back το Champions League.

