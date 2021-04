Μια σημαντική βραδιά έζησαν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο στο «Staples Center», στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Λέικερς με 112-97, αλλά συνύπαρξη των Γιάννη, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο στο παρκέ του «Staples Center» ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή.

Τα τρία αδέρφια αγωνίστηκαν στο ίδιο παρκέ κάτι που τους έκανε την δεύτερη τριάδα αδελφών (μετά τους Τζρου, Τζάστιν και Άαρον Χόλιντεϊ το 2019) που συνυπήρξαν στον ίδιο αγώνα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχε 8 πόντους με ένα τρίποντο (το πέτυχε σε άμυνα του αδερφού του, Κώστα). Το φινάλε του αγώνα βρήκε τα τρία αδέρφια αγκαλιασμένα στο κέντρο του γηπέδου.

Second trio of brothers to all appear in same NBA game. pic.twitter.com/rMU2a1Ix2o