Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για την επανέναρξη του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς και στο twitter εμφανίστηκε έτοιμος για κάθε εμπόδιο στο δρόμο τους προς τον τίτλο του πρωταθλητή.

Χρησιμοποιώντας λόγια της Ιλέιν Μάξγουελ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα για την επανεκκίνηση της σεζόν στο NBA, όπου και θα διεκδικήσει το πρώτο του “δαχτυλίδι” στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Η θέλησή μου θα διαμορφώσει και το μέλλον μου. Είτε αποτύχω, είτε επιτύχω θα ευθύνομαι μόνο εγώ. Εγώ είμαι η δύναμη. Μπορώ να βγάλω από μπροστά μου κάθε εμπόδιο ή μπορεί να χαθώ σε έναν λαβύρινθο. Είναι δική μου επιλογή και ευθύνη. Χάσω ή κερδίσω, μόνο εγώ κρατώ το κλειδί του πεπρωμένου μου».

My will shall shape my future. Whether I fail or succeed shall be no man's doing but my own. I am the force; I can clear any obstacle before me, or I can be lost in a maze. My choice, my responsibility, win or lose, only I hold the key to my destiny. -Elaine Maxwell #BackToWork pic.twitter.com/ofDPYbdXsl