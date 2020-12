Αντετοκούνμπο: Ο Λεμπρόν σχολίασε την παραμονή του Γιάννη στους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα αυτιά του στις “σειρήνες” του NBA και αποφάσισε να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, υπογράφοντας το supermax συμβόλαιό του.

Το γεγονός έχει γίνει φυσικά πρώτη είδηση στο NBA, με τον Λεμπρόν Τζέιμς των πρωταθλητών Λος Άντζελες Λέικερς να ρωτάται για το θέμα και την απόφαση του “Greek Freak”.

Υπέγραψε στους Μπακς ο Αντετοκούνμπο!

«Νομίζω πως είναι υπέροχο που αποφάσισε να μείνει και να δεσμευτεί με αυτή την ομάδα», σχολίασε ο “Βασιλιάς” που στη δική του αντίστοιχη περίπτωση, είχε άλλη στάση, αφήνοντας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για τους Μαϊάμι Χιτ.

LeBron on Giannis’ extension with Bucks: “I think it’s great he’s staying there and committed to that franchise.”