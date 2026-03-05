Αντετοκούνμπο: «Πρεπει να αποφασίσουμε αν θα παλέψουμε ή αν θα υψώσουμε λευκή σημαία»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν θετικός με 24 πόντους στην ήττα των Μπακς από τους Χόκς εντός έδρας και στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ανέφερε ότι πρέπει να αποφασίσουν αν θα παλέψουν για τη συμμετοχή στα play in.

Η ήττα των Μπακς προκάλεσε νεύρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ξέσπασε στην μπασκέτα, μετά από ένα χαμένο ριμπάουντ στην τέταρτη περίοδο και τόνισε ότι ήταν εκνευρισμένος γιατί η ομάδα του δεν έπαιζε έξυπνα.

Τα «ελάφια» βρίσκονται στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας και απέχουν έξι νίκες από τους 10ους Χοκς που κρατούν την τελευταία θέση, που οδηγεί στα play in.

Απομένουν 21 παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και όπως τόνισε ο Έλληνας αθλητής, πρέπει η ομάδα του να αποφασίσει τί θα κάνει μέχρι το φινάλε.

Οι δηλώσεις του «Greek Freak»

Για την τεχνική ποινή που δέχθηκε: «Ήμουν λίγο εκνευρισμένος. Νιώθω πως όταν χάνεις με 11-12 πόντους, πρέπει να παίξεις έξυπνα, να βρεις τα καλύτερα σουτ, να είσαι στο σωστό σημείο. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».

Για τα ματς που απομένουν: «Πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα υψώσουμε λευκή σημαία ή αν θα ενωθούμε στα τελευταία 21 ματς και θα παίξουμε σκληρά ώστε να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.

Οι καλές ομάδες δεν λειτουργούν με το ατομικό ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς».

Για την επιστροφή από τον τραυματισμό του: «Πρέπει να είμαι πιο επιεικής με τον εαυτό μου. Έχω την τάση να σκέφτομαι πως είμαι μηχανή, αλλά είμαι άνθρωπος. Θα μου πάρει λίγο καιρό να βρω την φόρμα μου».