Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν είδαν με καλό μάτι την πρωτοβουλία της διοίκησης της ομάδας να στηρίξει την European Super League.

Ο κόσμος της αγγλικής ομάδας αντέδρασε, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Αφαίρεσαν τις σημαίες από την ιστορική έδρα της Λίβερπουλ, ενώ σήκωσαν και πανό διαμαρτυρίας.

«Ντροπή σας!», «Οι οπαδοί της Λίβερπουλ είναι αντίθετοι με την European Super League», έγραφαν τα πανό έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ.

«Δεν μπορούμε πλέον να παρέχουμε στήριξη σε ένα κλαμπ που βάζει πάνω από την ακεραιότητα του αθλήματος, τα χρήματα».

