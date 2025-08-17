Αντίπαλος ΑΕΚ: Η Άντερλεχτ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα Βελγίου, πριν φιλοξενήσει την Ένωση

Λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες, για τα playoffs του Conference League, η Άντερλεχτ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Ντέντερ και επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα Βελγίου, “μετρώντας” τρία “τρίποντα” και μια ήττα.

Η Άντερλεχτ ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει. Ωστόσο το πρώτο γκολ ήρθε στο 71′ με τον Ουέρτα Βαλέρα μετά από ασίστ του Ανγκούλο. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 84′ ο Τοργκάν Αζάρ, ξανά από ασίστ του Ανγκούλο.

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι της Άντερλεχτ με τη Γάνδη στις 24 Αυγούστου, το οποίο είχε οριστεί να δίνει ανάμεσα στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League.