Αντιπροσωπεία του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην Τούμπα για να τιμήσει τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί με τον Άρη Betsson για τη 17η αγωνιστική της GBL (01/02/26, 16:00) και μέλη της ομάδας του βρέθηκαν στην Τούμπα για να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Παρθενόπουλος, μαζί με τους Δημήτρη Κοντό, Χρήστο Σερέλη, Ντίνο Μήτογλου και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ βρέθηκαν έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ για να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη των επτά οπαδών, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο που έγινε στους δρόμους της Ρουμανίας.

«Ό,τι και να πει κανείς, η μόνη σκέψη βρίσκεται στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος. Είναι τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας τα παιδιά. Το πένθος είναι βαρύ και για την Ελλάδα και για τους γονείς.

Θα είμαστε δίπλα τους. Η σκέψη μας θα είναι πάντα μαζί τους. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της ομάδας και όλου του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός», ανέφερε ο Βασίλης Παρθενόπουλος.

Ο Ντίνος Μήτογλου από την πλευρά του δήλωσε: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τα παιδιά, συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Ηρθαμε να τους τιμήσουμε κι εμείς».