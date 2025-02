Άντονι Ντέιβις: Έως και ένα μήνα εκτός με τραυματισμό, «βράζουν» οι οπαδοί των Ντάλας Μάβερικς

Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε στο πρώτο του παιχνίδι με τους Ντάλας Μάβερικς και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως και ένα μήνα, γεγονός που έχει εξοργίσει ακόμη περισσότερο τους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Οι οπαδοί των Ντάλας Μάβερικς “βράζουν” με τους ιδιοκτήτες της ομάδας και τον GM, Νίκο Χάρισον, για την ανταλλαγή του Άντονι Ντέιβις με τον Λούκα Ντόντσιτς και έκαναν διαμαρτυρία έξω από το γήπεδο, πριν το παιχνίδι που έφερε τον τραυματισμό του πρώην παίκτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Άντονι Ντέιβις ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρώτο του ματς με τους Ντάλας Μάβερικς και λίγο έλειψε να αλλάξει το… αφήγημα, αλλά ο τραυματισμός του λίγο πριν το φινάλε, ανέδειξε τη λανθασμένη επιλογή του Χάρισον. Ο GM των Τεξανών έδωσε το μεγαλύτερο νέο σταρ του NBA γιατί δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και πήρε έναν άλλο All Star, ο οποίος βγάζει συχνά τραυματισμούς.

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG