Αθλητικά

Άντονι Τζόσουα: Νεκροί στο τροχαίο ο γυμναστής και ο προπονητής του

Αυτά ήταν τα δύο θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Νιγηρία
REUTERS
REUTERS

Ο γυμναστής και ο προσωπικός προπονητής του Άντονι Τζόσουα έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian Nigeria, ο γυμναστής Σίνα Γκάμι και προσωπικός προπονητής του Άντονι Τζόσουα, Κέβιν «Λατζ» Αγιοντέλε, ήταν τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Νιγηρία, από το οποίο ο Βρετανός πυγμάχος γλίτωσε με μερικά τραύματα.

Η είδηση βύθισε στο πένθος τον χώρο της βρετανικής πυγμαχίας.

«Ας προσευχηθούμε για τους δύο πεσόντες “στρατιώτες”, τον Λατζ και τον Σίνα, καθώς και για τις οικογένειές τους. Τους γνώριζα και τους δύο… ήταν πραγματικά καλοί άνθρωποι. Αναπαυθείτε εν ειρήνη», έγραψε ο Κρις Γιούμπανκ Τζούνιορ στο X. 

Φόρο τιμής στους δύο άνδρες απέτισε ακόμα, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Τζέικ Πολ, ο τελευταίος αντίπαλος του Άντονι Τζόσουα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
134
122
104
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo