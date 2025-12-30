Άντονι Τζόσουα: Νεκροί στο τροχαίο ο γυμναστής και ο προπονητής του

Ο γυμναστής και ο προσωπικός προπονητής του Άντονι Τζόσουα έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian Nigeria, ο γυμναστής Σίνα Γκάμι και προσωπικός προπονητής του Άντονι Τζόσουα, Κέβιν «Λατζ» Αγιοντέλε, ήταν τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Νιγηρία, από το οποίο ο Βρετανός πυγμάχος γλίτωσε με μερικά τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση βύθισε στο πένθος τον χώρο της βρετανικής πυγμαχίας.

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ας προσευχηθούμε για τους δύο πεσόντες “στρατιώτες”, τον Λατζ και τον Σίνα, καθώς και για τις οικογένειές τους. Τους γνώριζα και τους δύο… ήταν πραγματικά καλοί άνθρωποι. Αναπαυθείτε εν ειρήνη», έγραψε ο Κρις Γιούμπανκ Τζούνιορ στο X.

Thank god our heavyweight champ survived that horrible car crash. And pray for the two fallen soldiers Latz & Sina & their families. I knew both… they were genuinely good men. Rest in Peace boys. — Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) December 29, 2025

Φόρο τιμής στους δύο άνδρες απέτισε ακόμα, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Τζέικ Πολ, ο τελευταίος αντίπαλος του Άντονι Τζόσουα.