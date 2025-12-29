Αθλητικά

Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δυο νεκρούς

Το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σ' ένα ακινητοποιημένο φορτηγό
REUTERS
REUTERS/Marco Bello

Ο Άντονι Τζόσουα φέρεται να τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Νιγηρία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους.

Μερικές μέρες μετά τον μεγάλο αγώνα με τον Τζέικ Πολ, ο 36χρονος πυγμάχος, Άντονι Τζόσουα, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο στέρησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου βρισκόταν στο όχημά του, όταν αυτό έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στο Μακούν της Νιγηρίας.

Στα social media κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τον Τζόσουα να είναι γυμνός και ζαλισμένος. Ο πυγμάχος καθόταν στο κατεστραμμένο τζιπ Lexus ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά. 

Ο 36χρονος τραυματίστηκε κι αυτός από τη σύγκρουση, αλλά όχι σοβαρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
154
131
122
116
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo