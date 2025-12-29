Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δυο νεκρούς

Ο Άντονι Τζόσουα φέρεται να τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Νιγηρία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους.

Μερικές μέρες μετά τον μεγάλο αγώνα με τον Τζέικ Πολ, ο 36χρονος πυγμάχος, Άντονι Τζόσουα, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο στέρησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου βρισκόταν στο όχημά του, όταν αυτό έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στο Μακούν της Νιγηρίας.

Video of Anthony Joshua being removed from the car crash he was involved in pic.twitter.com/hOi3O4prj8 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

Στα social media κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τον Τζόσουα να είναι γυμνός και ζαλισμένος. Ο πυγμάχος καθόταν στο κατεστραμμένο τζιπ Lexus ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά.

Ο 36χρονος τραυματίστηκε κι αυτός από τη σύγκρουση, αλλά όχι σοβαρά.