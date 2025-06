Αντρέα Τρινκιέρι και Ζαλγκίρις Κάουνας πήραν ξαφνικό «διαζύγιο»

Ξαφνικοί τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Αντρέα Τρινκιέρι με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στη Ρίτας, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε για τη λήξη της συνεργασίας με τον Ιταλό κόουτς, όπως τουλάχιστον μεταφέρει το Meridian Sports!

Το συμβόλαιο του Αντρέα Τρινκιέρι με την Ζαλγκίρις Κάουνας είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο αυτό δεν θα τηρηθεί με τον έμπειρο Ιταλό να αποχωρεί από την ομάδα. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο GM της Ζαλγκίρις Κάουνας, Παούλιους Γιανκούνας δεν έμεινε ευχαριστημένος από τη φετινή χρονιά της ομάδας.

Στην Euroleague η λιθουανική ομάδα έκλεισε την σεζόν στην 13η θέση με ρεκόρ 15-19 και δεν συμμετείχε στην postseason. Ο Τρινκιέρι φλερεται να είχε εγκρίνει τις μετεγγραφές των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ και την ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας με τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Zalgiris Kaunas and head coach Andrea Trinchieri have parted ways. Along with Andrea Trinchieri, assistant coach Massimiliano Menetti is also leaving the club. Thank you for your work and wish you success in future careers. pic.twitter.com/wvwhZjuqVq