Απάντησε στον Παναθηναϊκό ο Καντέρ και «τρέλανε» τους οπαδούς του (pic)

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού “πλέουν σε πελάγη ευτυχίας” μετά την σπουδαία μετεγγραφή της ομάδας μπάσκετ, με την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια και ο Ενές Καντέρ τους έδωσε έναν ακόμη λόγο να… τρελαθούν.

Ο Τούρκος σέντερ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς φαίνεται ότι έπαιξε το δικό του ρόλο στην μετακόμιση του Κροάτη NBAer στο ΟΑΚΑ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον ευχαρίστησε για το γεγονός, με τον ίδιο να απαντά, προσφέροντας και νέα όνειρα στους φίλους του Τριφυλλιού.

Παναθηναϊκός: Η πρώτη ανάρτηση του Χεζόνια και γιατί ευχαρίστησαν τον Καντέρ οι «πράσινοι» για τη μετεγγραφή (pics)

«Θα έκανα τα πάντα για να βοηθήσω τα αδέλφια μου στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε μία μέρα να δούμε έναν Καντέρ με την φανέλα σας. Είμαστε οι πράσινοι», έγραψε στο twitter ο Καντέρ και ακολούθησε νέος παροξυσμός από τους οπαδούς των “πρασίνων”, οι οποίοι και του ζητούν στα social media να γίνει κι αυτός κάτοικος ΟΑΚΑ, δίπλα στον φίλο του, Μάριο Χεζόνια.

Anything to help my Greek brothers and sisters. 🇬🇷



Let’s hope one day we see a Kanter wear your jersey ❤️



#WeTheGreens ☘️ https://t.co/h33MBxUecm