Απαρηγόρητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του: Η αγκαλιά του Θανάση

Ο μεγάλος αδερφός βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Έλληνα σούπερ σταρ
Το βίντεο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να ανεβάσει ψυχολογικά τον αδερφό του, Γιάννη, μετά τον τραυματισμό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι των Μπακς με τους Νάγκετς, τραυματίστηκε στη γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κάθισε απαρηγόρητος στον πάγκο των Μπακς και με δεμένο πόδι, έχοντας δίπλα του τον Θανάση.

Ο μεγάλος αδερφός έσπευσε κοντά στον Γιάννη, του μίλησε, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον ανεβάσει ψυχολογικά.

