Απαρηγόρητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του: Η αγκαλιά του Θανάση

Το βίντεο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να ανεβάσει ψυχολογικά τον αδερφό του, Γιάννη, μετά τον τραυματισμό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι των Μπακς με τους Νάγκετς, τραυματίστηκε στη γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ κάθισε απαρηγόρητος στον πάγκο των Μπακς και με δεμένο πόδι, έχοντας δίπλα του τον Θανάση.

Giannis Antetokounmpo sat on the bench, devastated after the loss, but Thanasis came through to lift him up pic.twitter.com/4CqbxcjH7J — BasketNews (@BasketNews_com) January 24, 2026

Ο μεγάλος αδερφός έσπευσε κοντά στον Γιάννη, του μίλησε, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον ανεβάσει ψυχολογικά.