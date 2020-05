Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα του, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε απόφαση δικαστηρίου.

Με “όπλο” την παγκόσμια πρωταθλήτρια, εθνική ομάδα των ΗΠΑ, το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα “παλεύει” για την ίση αμοιβή των αθλητών, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε εναντίον του σε πρώτη φάση και σε ότι αφορά τις πληρωμές τους από την ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έντονες αντιδράσεις για την αρνητική απόφαση δικαστηρίου στην ίση αμοιβή των ποδοσφαιριστών

Ο Τζο Μπάιντεν έσπευσε λοιπόν να σταθεί στο πλευρό τους, προειδοποιώντας μάλιστα την ομοσπονδία, ό,τι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ξεχάσει τη χρηματοδότηση από το κράτος, αν ο ίδιος βρεθεί στο πόστο του προέδρου.

«Στην ομάδα: Μην παραιτείστε από τη μάχη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει».

«Στην Ομοσπονδία: Ίσες αμοιβές, τώρα. Η διαφορετικά, όταν θα είμαι Πρόεδρος, μπορείτε να αναζητήσετε αλλού χρηματοδότηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k