Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοι τους

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου η χώρα θα “παραλύσει”, μιας και θα πραγματοποιηθεί 24ώρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σ’ αυτή θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας), γεγονός που δημιουργεί μικρά προβλήματα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και μεγάλα στους φιλάθλους των ομάδων.

Λόγω της 24ωρης απεργίας της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, δεν θα γίνονται πτήσεις πλην εξαιρέσεων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά αρχηγού Κράτους, πτήσεις της πολεμικής αεροπορίας, για πτήσεις για νοσοκομειακή ή ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ έχουν εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες και επηρεάζονται από την απεργία, όπως και οι φίλαθλοι των τριών ομάδων που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό

Οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και θα αναγκαστούν να μην αποχωρήσουν αυθημερόν από το Λονδίνο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο Βίγκο την επόμενη ημέρα της απεργίας, όπως και η ΑΕΚ την Τσέλιε στη Σλοβενία. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να ταξιδέψουν την ίδια μέρα για Ισπανία και Σλοβενία ή να πάνε δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη (30/9/2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τον κόσμο της ομάδας για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ και το τι ισχύει με την απεργία.

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο «Arsenal Stadium» και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο ticketing@olympiacos.org έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων”.