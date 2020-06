Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, μίλησε στις ΗΠΑ για την εμπειρία του στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στις εικόνες “πολέμου” στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αποκαλύπτοντας και την “απειλή” με χειροβομβίδα από οπαδό προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Πιτίνο συνέκρινε την κόντρα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού με αυτή της Ελλάδας με την Τουρκία, υποστηρίζοντας πάντως, ότι ο ίδιος χαίρει της εκτίμησης και των φίλων των Πειραιωτών.

«Όλες οι αντιπαλότητες που αναφέρθηκαν, ακόμη και το Ντιουκ – Καρολάινα, είναι αγώνες εκκλησίας αν κάποιος τα συγκρίνει με ένα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Πρώτα από όλα, πάγκος σου είναι προφυλαγμένος από υλικό που δεν σπάει, σαν αυτό που βάζουν στα γήπεδα του χόκεϊ. Γύρω από τον αγωνιστικό χώρο υπάρχει και προστατευτικό δίχτυ.

Οι χούλιγκανς δεν μπορούν να πετάξουν πράγματα. Στο γήπεδο κάθονται σε συγκεκριμένα σημεία και στο γήπεδο του Ολυμπιακού και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Φέτος, ο ιδιοκτήτης μας έπρεπε να φύγει στο ημίχρονο, επειδή ένας τύπος τον απείλησε κρατώντας μία χειροβομβίδα. Ένας άνθρωπος κρατούσε μια χειροβομβίδα. Αναγκάστηκε να φύγει στο ημίχρονο.Υπάρχει αρκετή αστυνομία στο γήπεδο.

Δεν μιλάμε για αγώνα ανάμεσα σε Τούρκους και Έλληνες, μιλάμε για αγώνα μεταξύ ελληνικών ομάδων. Οι Ολυμπιακοί, ευτυχώς, για κάποιο λόγο με εκτιμούσαν. Σε κάποιους άλλους “πράσινους” δεν έλεγαν ούτε γεια. Ίσως επειδή ήμουν ταυτόχρονα προπονητής της εθνικής τους ομάδας».

