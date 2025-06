Απίστευτη φάση στο Παγκόσμιο U19: Καμερουνέζος κάρφωσε στο καλάθι της ομάδας του

Ασύλληπτα φάση στον αγώνα του Καμερούν με την Αυστραλία για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ U19.

Απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στο Καμερούν και την Αυστραλία, με τους Καμερουνέζους να προηγούνται με 80-74 και να κρατούν τη νίκη στα χέρια τους.

Ωστόσο, ο Αμαντού Σέινι φρόντισε να γίνει viral για λάθος λόγους. Ο Αφρικανός ψηλός φαίνεται ότι “θόλωσε”. Ο κορυφαίος παίκτης του Καμερούν μέχρι εκείνη τη στιγμή μπερδεύτηκε και κάρφωσε στο καλάθι της ομάδας του (!) μετά από επαναφορά, με τους συμπαίκτες του να τραβάνε τα μαλλιά τους

Amadou Seini dunks at his own basket, late in the 4th quarter, with less than 50 seconds remaining in regulation, while his team is up 6 points

Australia U19 vs. Cameroon U19, in the U19 World Cup in Switzerland.



I’ve never seen anything like that before!



The game reached… pic.twitter.com/loPWLWgzPP