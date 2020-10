Απίστευτο! Η UEFA έδωσε το “ΟΚ” στην Χάποελ Μπερ Σεβά να χρησιμοποιήσει παίκτες με κορονοϊό

Η Χάποελ Μπερ Σεβά αντιμετωπίζει απόψε την Σλάβια Πράγας για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League και η UEFA φέρεται να άναψε το “πράσινο φως” ώστε να χρησιμοποιηθούν παίκτες των Ισραηλινών που είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Οι Ζοσούε, Τάχα και Ραχάμι της Χάποελ Μπερ Σεβά, μαζί με τον προπονητή και τον βοηθό της ομάδας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στα τελευταία τεστ που έλαβαν χώρα στην ισραηλινή ομάδα, αλλά παρ’ όλα αυτά θα δώσουν κανονικά το “παρών” απόψε (22/10) στο ματς της πρεμιέρα των ομίλων του Europa League κόντρα στη Σλάβια Πράγας.

Οι υγειονομικές Αρχές του Ισραήλ εγγυήθηκαν πως δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας των παικτών της Σλάβια, καθώς ο χρόνος καραντίνας έχει παρέλθει για όσους είχαν βρεθεί θετικοί, αλλά αυτός φυσικά δεν ικανοποίησε τους Τσέχους που εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις.

Hapoel Beer Sheva have been given permission by UEFA to allow all players and staff to take part in tonight’s Europa League match vs Slavia Prague including Josue and Loai Taha.