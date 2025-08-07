Απίστευτο ξύλο στο φιλικό Μπέτις – Κόμο: Οι ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν μπουνιές

Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει εύκολα σε αγώνα ποδοσφαίρου, ακόμα κι αν αυτός είναι φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Οι ποδοσφαιριστές της Μπέτις και της Κόμο πρωταγωνίστησαν σε απίθανες σκηνές βίας.

Μπορεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπέτις και Κόμο να ήταν απλά ένα φιλικό τεστ προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές του ισπανικού και του ιταλικού συλλόγου κατάφεραν… να έρθουν στα χέρια.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Περόνε της Κόμο χαστούκισε τον Φορνάλς. Ο τελευταίος ανταπέδωσε το χτύπημα και εκεί ακολούθησαν σκηνές χάους.

Things got heated between Cesc Fàbregas’ Como and Manuel Pellegrini’s Betis… in a preseason friendly! #como #betis pic.twitter.com/ps1kuz6ymR — MARCA in English (MARCAinENGLISH) August 6, 2025

Η ένταση κλιμακώθηκε, τα χτυπήματα έπεσαν… βροχή, αλλά ευτυχώς η κατάσταση εκτονώθηκε σχετικά γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Εννοείται ότι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του επεισοδίου αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα.