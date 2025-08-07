Αθλητικά

Απίστευτο ξύλο στο φιλικό Μπέτις – Κόμο: Οι ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν μπουνιές

Πρωτόγνωρες εικόνες σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας
Απίστευτο ξύλο στο φιλικό Μπέτις – Κόμο: Οι ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν μπουνιές

Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει εύκολα σε αγώνα ποδοσφαίρου, ακόμα κι αν αυτός είναι φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Οι ποδοσφαιριστές της Μπέτις και της Κόμο πρωταγωνίστησαν σε απίθανες σκηνές βίας.

Μπορεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπέτις και Κόμο να ήταν απλά ένα φιλικό τεστ προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές του ισπανικού και του ιταλικού συλλόγου κατάφεραν… να έρθουν στα χέρια.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Περόνε της Κόμο χαστούκισε τον Φορνάλς. Ο τελευταίος ανταπέδωσε το χτύπημα και εκεί ακολούθησαν σκηνές χάους.

Η ένταση κλιμακώθηκε, τα χτυπήματα έπεσαν… βροχή, αλλά ευτυχώς η κατάσταση εκτονώθηκε σχετικά γρήγορα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Εννοείται ότι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του επεισοδίου αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo