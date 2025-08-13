Απίστευτο περιστατικό στο Crete Challenger: Τενίστας αποβλήθηκε επειδή πήγε τουαλέτα

Ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά στην ιστορία του επαγγελματικού τένις σημειώθηκε στο τουρνουά Crete Challenger, που διεξάγεται στα γήπεδα στην Χερσόνησο του νομού Ηρακλείου Κρήτης, καθώς ο τενίστας Μαρκ Ρόζενκραντζ αποβλήθηκε από τον αγώνα της φάσης των «16», με αντίπαλο τον Ορλάντο Φελίν, επειδή θέλησε να πάει τουαλέτα.

Ο Γερμανός τενίστας είχε κατακτήσει το πρώτο σετ με 7-5, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σετ που διήρκεσε μία ώρα. Αμέσως μετά, ζήτησε διάλειμμα για να πάει στην τουαλέτα, κάτι το οποίο προβλέπεται από τους κανονισμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διαιτητών, αντί να επιστρέψει σύντομα, προχώρησε σε ντους, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κίνησή του να θεωρηθεί παραβίαση των κανονισμών, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να παίρνει την απόφαση να αποβάλει από το παιχνίδι τον Ρόζενκραντζ, προκαλώντας τεράστια έκπληξη τόσο στον ίδιο όσο και στους θεατές, οι οποίοι δεν είχαν ξαναδεί κάτι ανάλογο στο παρελθόν.

Ο Ρόζενκραντζ, εμφανώς απορημένος, υποστήριξε πως δεν γνώριζε τον κανονισμό και τόνισε ότι το ντους του «δεν κράτησε παραπάνω από δέκα δευτερόλεπτα». Παρ’ όλα αυτά, η απόφαση δεν γινόταν να αλλάξει, με αποτέλεσμα ο αντίπαλό τους να περάσει στην επόμενη φάση, έχοντας αρκετή δόση τύχης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων με αρκετούς να κάνουν λόγο για ένα πολύ αυστηρό κανονισμό, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν πως πρέπει οι αθλητές να γνωρίζουν καλύτερα τους νόμους που ισχύουν στις διοργανώσεις που συμμετέχουν.