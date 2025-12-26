Απίθανη ανατροπή από τη Ρέξαμ στην Boxing Day της Championship κόντρα στη Σέφιλντ και νίκη με 5-3

Η Ρέξαμ έκανε μία απίθανη ανατροπή κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στην Championship και ανέβηκε στη βαθμολογία μετά την Boxing Day στην Αγγλία.

Η Σέφιλντ προηγήθηκε με 3-1 στο 24′ και εκεί φάνηκε ότι το παιχνίδι θα γείρει προς το μέρος της. Η Ρέξαμ όμως, με τον Μουρ μείωσε άμεσα σε 3-2, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Οι Ουαλοί στο δεύτερο μέρος κυριάρχησαν για να δημιουργήσουν μία υπέροχη Χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ο Λόνγκμαν ισοφάρισε στο 51′ και ο Κίφερ Μουρ στο 76′ έδωσε το προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του στο παιχνίδι. Ο Γουίντας στο 81′ από το σημείο του πέναλτι έγραψε το τελικό 5-3 και σφράγισε τη νίκη στην Boxing Day της Championship.

Η Ρέξαμ είχε να κερδίσε ένα μήνα στην Αγγλία και ανέβηκε στην 13η θέση με 31 βαθμούς, ενώ η Σέφιλντ έχει 26 βαθμούς και είναι στην 19η θέση.