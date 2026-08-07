Απίθανη Έβελυν Μητροπούλου «πέταξε» στα 6.44μ και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20

Η Έβελυν Μητροπούλου με άλμα στα 6.44μ, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος, στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου Κ20.

Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με άλμα στα 6.27μ και έδειξε ότι θα είναι στη ζώνη των μεταλλίων και λίγο αργότερα σφράγισε τη δεύτερη θέση με το άλμα στα 6.44μ αγγίζοντας το ατομικό της ρεκόρ στο Όρεγκον, όπου διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Κ20.

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Η Γαλλίδα Ντζελίκα Ντιαρά ήταν η νικήτρια του αγώνα με άλμα στα 6.52μ, με το οποίο έριξε την Ελληνίδα άλτρια στη δεύτερη θέση, καθώς είχε περάσει στην κορυφή της κατάταξης. Τρίτη ήταν η επίσης Γαλλίδα Σουντάτου Νιανγκ με προσπάθεια στα 6.34μ.

Το άλμα στα 6,44 που έδωσε στην καταπληκτική Εβελυν Μητροπούλου το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Ορεγκον των ΗΠΑ pic.twitter.com/UGynWuiiFo — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) August 7, 2026

Η αποθέωση της Μητροπούλου από την ελληνική αποστολή/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα η Μητροπούλου πανηγύρισε έξαλλα τη μεγάλη της επιτυχία μαζί με την ελληνική σημαία, με την αποστολή των Ελλήνων αθλητών να την αποθεώνει, κάτι που συνέβη και στο ξενοδοχείο, που βρίσκονται οι Έλληνες αθλητές.