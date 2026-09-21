Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: Το μεσημέρι της Τρίτης ο αγώνας με την Λίντα Φρουβίρτοβα – Το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς για το Singapore Open

Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την ημέρα και την ώρα που θα κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά της Σινγκαπούρης
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στη φάση των “16” του διπλού του Singapore Open -αγωνιζόμενη μαζί με τη Ντόνα Βέκιτς- χάνοντας με 2-0 σετ από τις Μίγιου Κάτο και Έλεν Πέρεζ και πλέον στρέφεται στο μονό των γυναικών.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33 στον κόσμο) θα αντιμετωπίσει την Λίντα Φρουβίρτοβα από την Τσεχία (Νο161 στον κόσμο) στην πρεμιέρα της στο μονό του Singapore Open. Ο αγώνας τους έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (22/9) και θα είναι το ματς που θα κλείσει το πρόγραμμα του κεντρικού γηπέδου.

Πριν από το παιχνίδι της Σάκκαρη, στις 13:30 ώρα Ελλάδας, θα αγωνιστεί η Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα κόντρα στην Άννα-ΛέναΦρίντσαμ. Έτσι, γύρω στις 15:30 αναμένεται να ξεκινήσει το παιχνίδι της Ελληνίδας τενίστριας με την Τσέχα, το οποίο θα μεταδοθεί από το Novasports 6.

Σάκκαρη και Φρουβίτροβα έχουν διασταυρωθεί άλλη μία φορά, το 2023, στον πρώτο γύρο του Open του Πεκίνου, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να παίρνει άνετη νίκη (2-0 σετ με 6-4, 6-2).

Σε περίπτωση που η Μαρία Σάκκαρη πάρει την πρόκριση στη φάση των “16”, θα έρθει αντιμέτωπη με τη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία (Νο190 στον κόσμο).

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