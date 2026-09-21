Η Ισπανία «έδεσε» τον προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε με συμβόλαιο μέχρι το 2032

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ισπανίας “έδεσε” τον Λουίς ντε λα Φουέντε στον πάγκο της. Η προηγούμενη συμφωνία των δυο πλευρών είχε ισχύ μέχρι το 2028, με τη “ρόχα” και τον έμπειρο προπονητή να ανανεώνουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2032.

Έχοντας κατακτήσει το Euro 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, ο Λουίς ντε λα Φουέντε έχει διαγράψει μια σχεδόν άψογη πορεία στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2023.

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Με έναν τίτλο στο Nations League το 2023 και μια παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης του 2025 στο ενεργητικό του, ο Ντε λα Φουέντε έχει επαναφέρει την Ισπανία στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Συμπεριλαμβανομένου του αγώνα που σηματοδότησε το αιφνιδιαστικό του ντεμπούτο -μια νίκη με 4-0 επί της Λιθουανίας πριν από το Euro 2020 (που διεξήχθη το 2021)- ο Ντε λα Φουέντε έχει καθοδηγήσει την εθνική ομάδα σε 50 αγώνες.

Ο απολογισμός του περιλαμβάνει 38 νίκες, 10 ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες. Οι δύο αυτές ήττες προήλθαν από τη Σκωτία (η μοναδική σε επίσημο αγώνα) και σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία στο London Stadium.

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Αυτό οδήγησε την Ισπανία σε ένα πρωτοφανές ορόσημο: το καλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία της, τόσο σε συνολικούς αγώνες (38) όσο και σε επίσημες αναμετρήσεις (39).

La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032. La historia continúa, míster. ¡Y qué suerte! https://t.co/MdQDI4Bw3x https://t.co/ralxs73Kds — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 21, 2026

Να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της “ρόχα”, επιτεύχθηκε μια τόσο μακροχρόνια συμφωνία με προπονητή. Ο Ντε λα Φουέντε έχει μπροστά του μια εξαετία με τρεις μεγάλες τελικές διοργανώσεις: το Euro 2028, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και το Euro 2032, καθώς και τρεις διοργανώσεις του Nations League (2027, 2029 και 2031).