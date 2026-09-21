Αθλητικά

Η Ισπανία «έδεσε» τον προπονητή Λουίς ντε λα Φουέντε με συμβόλαιο μέχρι το 2032

Η ικανοποίηση της ισπανικής Ομοσπονδίας από τα κατορθώματα του Ντε λα Φουέντε με τη “ρόχα”, φαίνεται και στη διάρκεια του νέου του συμβολαίου
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ισπανίας “έδεσε” τον Λουίς ντε λα Φουέντε στον πάγκο της. Η προηγούμενη συμφωνία των δυο πλευρών είχε ισχύ μέχρι το 2028, με τη “ρόχα” και τον έμπειρο προπονητή να ανανεώνουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2032.

Έχοντας κατακτήσει το Euro 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026, ο Λουίς ντε λα Φουέντε έχει διαγράψει μια σχεδόν άψογη πορεία στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2023.

Με έναν τίτλο στο Nations League το 2023 και μια παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης του 2025 στο ενεργητικό του, ο Ντε λα Φουέντε έχει επαναφέρει την Ισπανία στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Συμπεριλαμβανομένου του αγώνα που σηματοδότησε το αιφνιδιαστικό του ντεμπούτο -μια νίκη με 4-0 επί της Λιθουανίας πριν από το Euro 2020 (που διεξήχθη το 2021)- ο Ντε λα Φουέντε έχει καθοδηγήσει την εθνική ομάδα σε 50 αγώνες.

Ο απολογισμός του περιλαμβάνει 38 νίκες, 10 ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες. Οι δύο αυτές ήττες προήλθαν από τη Σκωτία (η μοναδική σε επίσημο αγώνα) και σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία στο London Stadium.

Αυτό οδήγησε την Ισπανία σε ένα πρωτοφανές ορόσημο: το καλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία της, τόσο σε συνολικούς αγώνες (38) όσο και σε επίσημες αναμετρήσεις (39).

Να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της “ρόχα”, επιτεύχθηκε μια τόσο μακροχρόνια συμφωνία με προπονητή. Ο Ντε λα Φουέντε έχει μπροστά του μια εξαετία με τρεις μεγάλες τελικές διοργανώσεις: το Euro 2028, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και το Euro 2032, καθώς και τρεις διοργανώσεις του Nations League (2027, 2029 και 2031).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
160
125
87
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μάικ Μπατίστ: «Αξίζει να προσπαθήσεις για τον Νίκολα Γιόκιτς – Από τους αγαπημένους παίκτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου»
Η απάντηση του βοηθού του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σχετικά με την επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να φέρει στο “τριφύλλι” τον Νίκολα Γιόκιτς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Γκράνιτ Τσάκα παραδέχτηκε ότι απέκτησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19 και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
Ο μέσος της Σάντερλαντ προχώρησε σε ανάρτηση, αποκαλύπτοντας την αλήθεια και τέθηκε εκτός εθνικής Ελβετίας, για τα προσεχή ματς της ομάδας στο Nations League
ΦΩΤΟ Reuters 7
Newsit logo
Newsit logo