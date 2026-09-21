Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Εντιάι, Χολ και Γουόρντ το top 10 του Super Cup της Euroleague

Το εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα του Εμπάι Εντιάι η δεύτερη καλύτερη φάση του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι
Ο Ντόντα Χολ
Ο Ντόντα Χολ καρφώνει στον ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες του όμως δημιούργησαν εντυπωσιακές φάσεις που τους έφεραν μέσα στο top 10 των φάσεων του τουρνουά.

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Εμπάι Εντιάι ήταν αυτό που ξεχώρισε από τις φάσεις του Ολυμπιακού και αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση της δεκάδας των εντυπωσιακότερων στιγμών, με τους Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ να έχουν επίσης θέση στη σχετική λίστα.

Η Euroleague ανέβασε το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις στα social media με το alley oop κάρφωμα του Μφιόντου Καμπενγκέλε από ασίστ του Έλι Οκόμπο στον ημιτελικό της Dubai BC με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι στην κορυφή.

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