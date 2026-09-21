Ολυμπιακός: Με Εντιάι, Χολ και Γουόρντ το top 10 του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες του όμως δημιούργησαν εντυπωσιακές φάσεις που τους έφεραν μέσα στο top 10 των φάσεων του τουρνουά.

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Εμπάι Εντιάι ήταν αυτό που ξεχώρισε από τις φάσεις του Ολυμπιακού και αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση της δεκάδας των εντυπωσιακότερων στιγμών, με τους Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ να έχουν επίσης θέση στη σχετική λίστα.

Making history and looking great doing it!



The inaugural Euroleague Basketball SuperCup had no shortage of drama and spectacular moments



Check out the the Top 10 Plays now presented by @etihad pic.twitter.com/bmhdWFwhys — EuroLeague (@EuroLeague) September 21, 2026

Η Euroleague ανέβασε το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις στα social media με το alley oop κάρφωμα του Μφιόντου Καμπενγκέλε από ασίστ του Έλι Οκόμπο στον ημιτελικό της Dubai BC με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι στην κορυφή.