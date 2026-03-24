Απίθανη γκάφα από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Εξέτασε το λάθος γόνατο του τραυματία Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο γόνατο τις τελευταίες μέρες και ένα δημοσίευμα του RMC άναψε φωτιές στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αναφέρεται ότι το ιατρικό τιμ της «Βασίλισσας» του εξέτασε το λάθος πόδι.

Το λάθος των γιατρών της Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τον Εμπαπέ, που ευτυχώς για τον ίδιο ζήτησε δεύτερη γνώμη από κορυφαίο για γιατρό στη Γαλλία, οποίος τόνισε ότι η δουλειά που έγινε στη Μαδρίτη πάνω στον Γάλλο ποδοσφαιριστή δεν ήταν καλή.

Ο Εμπαπέ, όπως γράφεται στο δημοσίευμα ήταν πολύ θυμωμένος με τη λάθος διάγνωση που είχε λάβει, καθώς θα μπορούσε να του προκαλέσει «χοντρή» ζημιά στο γόνατο, λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ. «Αυτό που λέγεται είναι ότι το λάθος ήταν τεράστιο. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξέτασε το λάθος γόνατο», τονίστηκε στο RMC.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε ότι ταξίδεψε στη Γαλλία και ήταν ανακουφισμένος λέγοντας «το γόνατό μου είναι καλά, αναρρώνω πλήρως. Ήμουν τυχερός που βρήκα τη σωστή διάγνωση όταν πήγα στο Παρίσι».

Ο Εμπαπέ έχει επιστρέψει στη δράση για τους «μερένχες» και έχει μπει αλλαγή στις νίκες επί των Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης.