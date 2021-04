Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν στην Ατλάντα, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε το χιούμορ του στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο ηγέτης των “ελαφιών” ρωτήθηκε για το γεγονός ότι έχει μειώσει τα επιθετικά φάουλ που κάνει σε σχέση με την περσινή σεζόν και η απάντησή του ήταν απολαυστική. «Γερνάω, είμαι 26 χρονών πια. Δεν μπορώ να τρέχω με 100 μίλια την ώρα», ανέφερε, προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων.

Στη συνέχεια εξήγησε δε τα εξής: «Πέρυσι είχα μεγάλο πρόβλημα με τα φάουλ. Φέτος δεν είμαι πιο συγκεντρωμένος και έχω κατεβάσει ταχύτητα. Δεν χρεώνομαι με πολλά επιθετικά φάουλ πλέον, ενώ πέρυσι είχα 2-3 επιθετικά φάουλ σε κάθε παιχνίδι. Φέτος πάω πιο προσεκτικά. Ο τρόπος με τον οποίο παίζαμε πέρυσι, οι αντίπαλοι είχαν τρεις αμυντικούς μπροστά και δύο πίσω, ενώ φέτος υπάρχουν πλέον δύο αμυντικοί μπροστά, δύο στις γωνίες και ένας κάτω από το καλάθι. Και είναι πιο εύκολο για μένα».

«Παίξαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες και σίγουρα υπάρχει κούραση, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Προσωπικά δεν ψάχνω για δικαιολογίες. Πρέπει να απονείμουμε τα εύσημα στην Ατλάντα που έκανε σπουδαία δουλειά.

Επιτέθηκε σωστά, εκτέλεσε σωστά το πλάνο της σε όλο το ματς και κάθε φορά που παίρναμε διαφορές 6-8 πόντων, πάντα επέστρεφε στο παιχνίδι. Έτσι έμειναν κοντά στο σκορ και στην τελευταία περίοδο έβαλαν μεγάλα σουτ και πήραν την ευκαιρία να κερδίσουν. Δεν παίζαμε καλά, είχαμε 17 πόντους διαφορά στην δεύτερη περίοδο αλλά κάναμε πολλά φάουλ και μπόρεσαν να σκοράρουν με βολές. Όμως στο τέλος της ημέρας πρέπει να τους απονείμουμε τα εύσημα.

Προσπαθώ πάντα να πάρω τη σωστή απόφαση. Έχουμε ένα πλάνο το οποίο προσπαθούμε να εκτελέσουμε. Μέσα στο ματς βλέπω να γίνονται κάποια πράγματα και ανάλογα αποφασίζω. Όμως κάποιες φορές και όταν προσπαθείς να διαβάσεις πολύ το παιχνίδι, χάνεις κάποιες ευκαιρίες. Γι’ αυτό και εγώ ανάλογα τη στιγμή προσπαθώ να πάρω τη σωστή απόφαση, είτε για εμένα, είτε για τους συμπαίκτες μου.»

“I got to give credit to Atlanta. They did a great job…They were able to stay in the game the whole game.” pic.twitter.com/zDsjioiZgQ

“We got to learn from it. Try to keep other teams out of bonus, but overall this year I think we’ve done a good job.” pic.twitter.com/Xe7yf8WfD0