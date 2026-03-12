Αθλητικά

Απίθανος Μόντο Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα 6,31 μέτρα στο επί κοντώ

Αγκαλιά με τον Καραλή πανηγύρισε το νέο απίθανο άλμα του ο Ντουπλάντις
Ο Μόντο Ντουπλάντις
Ο Μόντο Ντουπλάντις (ΦΩΤΟ REUTERS/Eloisa Lopez)

Ο Μόντο Ντουπλάντις συνεχίζει να γράφει ιστορία στο άλμα επί κοντώ, αφού έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,31 μέτρα, μπροστά στους συμπατριώτες του, στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα,.

Σε έναν αγώνα που ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε χαμηλά, έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6 μέτρα, ο Μόντο Ντουπλάντις βρήκε το κίνητρο για να νικήσει τον… εαυτό του, με ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, πέρασε και τα 6,31 μέτρα για να καταγράψει για 15η φορά στην καριέρα του, την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο άθλημά του, βελτιώνοντας το προηγούμενο των 6,30 μέτρων.

Ο Ντουπλάντις το πανηγύρισε και πάλι αγκαλιά με τον φίλο του Εμμανουήλ Καραλή.

Αθλητικά
