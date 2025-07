Απίθανος Νίκολα Γιόκιτς έτρεξε εναντίον τρένου στην Κίνα

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA τα τελευταία χρόνια, αλλά ταυτόχρονα και ένας από τους πιο… αστείους, με το νέο ξεκαρδιστικό του “επεισόδιο” να έρχεται από την Κίνα.

Λίγο πριν επιστρέψει στο παρκέ για να συμμετάσχει με τη Σερβία στο Eurobasket 2025, ο Νίκολα Γιόκιτς ταξίδεψε στην Κίνα και δεν έχασε την ευκαιρία να γίνει… viral, σε ένα από τα υπερσύγχρονα τρένα της χώρας.

Ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς και τρεις φορές MVP του NBA, έβαλε… κόντρα με ένα από τα πιο γρήγορα τρένα στην Κίνα και… ισχυρίστηκε ότι νίκησε στο σπριντ! Το αποτέλεσμα προκάλεσε γέλιο και δικαίως έγινε viral, αλλά δύσκολα θα βάλει τέλος στην κριτική που του ασκείται για τη φυσική του κατάσταση.

Serbianplayer Nikola Jokić racing against a high speed rail train, some new @NBA offseason challenge unlocked — “the Joker” takes on a special fast break in China. @_JokicMuse_ pic.twitter.com/Efym4munLs