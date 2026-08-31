Απίθανος Στέφανος Τσιτσιπάς: Νίκησε τον Φις με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open

Ένας Στέφανος Τσιτσιπάς από τα παλιά! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θυμήθηκε τον παλιό καλό του εαυτό, διέψευσε όλα τα προγνωστικά και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open, επικρατώντας του Αρτούρ Φις με 3-1 σετ.

Ο Γάλλος τενίστας, ο οποίος είναι το No11 του κόσμου, δεν είχε χάσει ποτέ στο παρελθόν από τον Στέφανο Τσιτσιπά και ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε τα… δόντια του και με μία τρομερή εμφάνιση πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open.

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Ο Τσιτσιπάς έχασε, μάλιστα, το πρώτο σετ με 4-6, ωστόσο δεν έχασε την ψυχραιμία του. Το αντίθετο, μάλιστα. Πείσμωσε, ανέβασε στροφές και έβαλε τον Φις στα σχοινιά.

Αφού κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ (7-6), στη συνέχεια απελευθερώθηκε και διέλυσε τον Γάλλο, παίρνοντας τα άλλα δύο σετ με 6-1 και 6-4.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μία τεράστια πρόκριση, ενώ έφτιαξε και την ψυχολογία του ενόψει της δύσκολης συνέχειας, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να φτάσει μακριά στη διοργάνωση, αρκεί να παίξει τένις υψηλού επιπέδου, όπως έκανε κόντρα στον Φις.

That one means a lot 🙌 pic.twitter.com/8jmMKEb9sS — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Στον 2ο γύρο θα έχει πιο βατό αντίπαλο, τον προερχόμενο από τα προκριματικά, Λόιντ Χάρις, τον οποίο θα συναντήσει για πρώτη φορά. Αν περάσει στους “32” θα συναντήσει έναν εκ των Λεχέτσκα ή Σάμουελ.