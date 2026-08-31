Αθλητικά

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2 τελικό: Διπλό για τους πράσινους στη Βοιωτία

Πρεμιέρα με το... δεξί για τους πράσινους στη Super League
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Super League
2η αγωνιστική
0 - 2
Τελικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός συγκρούστηκαν στη Βοιωτία για την 2η αγωνιστική της Super League με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0 στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα.

21:27 | 31.08.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
21:27 | 31.08.2026

Πρεμιέρα με νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Super League

21:22 | 31.08.2026
Τέλος αγώνα! Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-2
21:20 | 31.08.2026
90' Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:19 | 31.08.2026

Ο Ντέσερς λίγο έλειψε να κάνει το 0-3, αλλά ο Άνακερ τον σταμάτησε

21:15 | 31.08.2026

Κίτρινη κάρτα στον Λούζα

21:12 | 31.08.2026
Ντεμπούτο για Λούζα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Πήρε τη θέση του Ταμπόρδα

21:12 | 31.08.2026
80' Σουτ του Κοντούρη, έδιωξε δύσκολα ο Άνακερ
21:08 | 31.08.2026
77' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Ασίστ και πάλι από τον Ταμπόρδα, γκολ ο Ντέσερς με κεφαλιά και 0-2

21:05 | 31.08.2026
Με 10 παίκτες συνεχίζει ο Λεβαδειακός!

Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Συμελίδης για σκληρό φάουλ στον Κάνγκουα

21:04 | 31.08.2026
73' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Ντέσερς, στην πρώτη επαφή με την μπάλα, λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια

21:01 | 31.08.2026
Ετοιμάζεται ο Λούζα για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
20:59 | 31.08.2026
Δεν μπορεί να βγει από την περιοχή του ο Παναθηναϊκός
20:59 | 31.08.2026
67' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ντέσερς αντί Τετέι

20:59 | 31.08.2026

Οι πράσινοι μοιάζουν να έχουν μείνει από δυνάμεις

20:57 | 31.08.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του

20:51 | 31.08.2026

65' Kίτρινη κάρτα στον Κοντούρη

20:51 | 31.08.2026
60' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Πελίστρι στη θέση του Αντίνο

20:49 | 31.08.2026
Ο Λεβαδειακός έχει ανέβει στο δεύτερο μέρος

Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι

20:42 | 31.08.2026
57' Ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Σουτ του Πάντεα, νέα εξαιρετική επέμβαση από τον Πένια

20:37 | 31.08.2026

50' Κίτρινη κάρτα στον Βήχο για φάουλ στον Κάνγκουα

20:37 | 31.08.2026
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
20:36 | 31.08.2026
Ο Κοντούρης παίρνει τη θέση του Καμαρά
20:36 | 31.08.2026
Με μία αλλαγή ξεκινάει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος
20:20 | 31.08.2026

Κορυφαίος του πρώτου μέρους ο Κάνγκουα, ο οποίος στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του

20:20 | 31.08.2026
Το αυτογκόλ του Κωστή χωρίζει τις δύο ομάδες
20:19 | 31.08.2026
Τέλος πρώτου μέρους: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-1
20:17 | 31.08.2026
Παίζονται οι καθυστερήσεις του πρώτου μέρους
20:16 | 31.08.2026

Κίτρινη κάρτα στον Αντίνο

20:14 | 31.08.2026
44' Νέα μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι πέρασε την κάθετη στον Λιβάι, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού πρόλαβε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού

20:12 | 31.08.2026
41' Πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Λεβαδειακό!

Ο Πένια στάματησε κοντινή κεφαλιά του Οζέγκοβιτς. Μεγάλη επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού

20:03 | 31.08.2026
Φτάσαμε στο 40', ο Παναθηναϊκός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα
20:02 | 31.08.2026
31' Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό!

Κόρνερ Ταμπόρδα, κεφαλιά Λιβάι, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι

19:59 | 31.08.2026
30' Νέα φάση για τον εξαιρετικό Παναθηναϊκό

Σουτ του Λιβάι Γκαρσία, έδιωξε ο Άνακερ σε κόρνερ

19:57 | 31.08.2026
27' Νέα μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι έστρωσε στον Καλάμπρια, με το σουτ του Ιταλού να φεύγει ελάχιστα άουτ

19:56 | 31.08.2026
25' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Οι παίκτες του τριφυλλιού έκρυψαν την μπάλα, ο Αντίνο βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, αλλά έκανε κακό τελείωμα

19:52 | 31.08.2026
Το γκολ του Παναθηναϊκού
19:52 | 31.08.2026
Φτάσαμε στο 20', παραμένει το 0-1
19:51 | 31.08.2026
Ο κόσμο του Παναθηναϊκού δίνει βροντερό παρών στη Λιβαδειά
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
19:47 | 31.08.2026

Προσπαθεί να ανέβει ο Λεβαδειακός και να γίνει απειλητικός

19:46 | 31.08.2026

Σουτ του Κυριακόπουλου, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού

19:46 | 31.08.2026

Πολύ καλά δείγματα από τον Κάνγκουα στο ξεκίνημα. Βοηθάει πολύ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού

19:43 | 31.08.2026

11' Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά
 

19:43 | 31.08.2026

Χωρίς φάσεις τα επόμενα λεπτά μετά το γκολ

19:35 | 31.08.2026
3' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό

Για την ακρίβεια αυτογκόλ! Έπειτα από κόρνερ του Ταμπόρδα, ο Κωστή στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά

19:33 | 31.08.2026
2' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά η άμυνα του Λεβαδειακού σταμάτησε το σουτ του, πριν πάει προς τα δίχτυα

19:32 | 31.08.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:26 | 31.08.2026
Διαιτητής είναι ο Βεργέτης
19:25 | 31.08.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Εμμανουηλίδης, Κωστή, Σουτ, Ούρσι και Οζέγκοβιτς.

19:24 | 31.08.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο στην τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή ο Κάνγκουα παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα στο πρώτο του παιχνίδι με το τριφύλλι, έχοντας δίπλα του τον Καμαρά.

Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Αντίνο και Ταμπόρδα, ενώ στην κορυφή ξεκινούν οι Λιβάι Γκαρσία και Τετέι

19:23 | 31.08.2026
Με νέα πρόσωπα ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά

Ο Κάνγκουα ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, ενώ ο Λούζα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας

19:23 | 31.08.2026
Καταπράσινη είναι η Λιβαδειά

2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα στηρίξουν την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ

19:22 | 31.08.2026

Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός ηττήθηκε με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

19:21 | 31.08.2026
Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη Super League

Κι αυτό γιατί δεν αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού το παιχνίδι με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του τριφυλλιού

19:20 | 31.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για τη 2η αγωνιστική της Super League

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