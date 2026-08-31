Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2 τελικό: Διπλό για τους πράσινους στη Βοιωτία

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη Super League

Κι αυτό γιατί δεν αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού το παιχνίδι με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του τριφυλλιού