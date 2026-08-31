Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2: Νικηφόρα πρεμιέρα για τους πράσινους στη Super League στο ντεμπούτο Κάνγκουα και Λούζα

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με την ψυχολογία στα ύψη από την πρόκριση στη League Phase του Conference League, πέρασε από τη Βοιωτία, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 2-0. Δείτε το live του αγώνα.

Στο ντεμπούτο του Κάνγκουα και του Λούζα, ο Παναθηναϊκός ήταν άκρως πειστικός στο πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε να προηγείται στο σκορ από νωρίς με αυτογκόλ του Κωστή και στη συνέχεια να χάνει πολλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

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Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Νίστρουπ έδειξε να μένει και πάλι από δυνάμεις, με τον Λεβαδειακό να πιέζει πολύ και να πλησιάζει στην ισοφάριση. Ωστόσο, έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Συμελίδη και στην επόμενη φάση ο Ντέσερς, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, τελείωσε τον αγώνα.

Ξεχώρισε ο Κάνγκουα στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, πήρε χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο μέρος ο Λούζα, ενώ δύο ασίστ είχε ο εξαιρετικός Ταμπόρδα, ο οποίος κερδίζει επάξια ρόλο βασικού στην ομάδα.

“Killer” ο Ντέσερς, ο οποίος ήρθε και πάλι από τον πάγκο και σκόραρε το τέταρτο φετινό γκολ του.

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Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ απ’ τα… αποδυτήρια. Αφού προηγήθηκε η μεγάλη ευκαιρία του Τεττέη στο 2’ με το πλασέ του που απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή απ’ τον Πάντεα, στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε το 1-0 για το «τριφύλλι». Μετά την εκτέλεση του κόρνερ (3’) από τον Ταμπόρδα, ο Κωστή στην προσπάθειά του να αποκρούσει, έστειλε την μπάλα στην πίσω γωνία του Άνακερ, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 24’ από πολύ καλή συνδυαστική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, ο Αντίνο βρέθηκε σε θέση βολή, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια. Ίδια κατάληξη είχε και το τελείωμα του Καλάμπρια στο 26’, ενώ στο 30’ ένα πολύ καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία βρήκε σε ετοιμότητα τον Άνακερ.

Ένα λεπτό μετά από νέο καλοτραβηγμένο κόρνερ του Ταμπόρδα στο πίσω δοκάρι, ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών κι απομακρύνθηκε.

Οι γηπεδούχοι είχαν μία σπουδαία ευκαιρία στο 41’ όταν έγινε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Οζέγκοβιτς, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 57’ με το σουτ του Πάντεα που απέκρουσε στη γωνία του ο Πένια.

Η είσοδος του Ντέσερς έδωσε ξανά πνοή στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Νιγηριανό φορ να χάνει στο 73’ μία σπουδαία ευκαιρία με ένα υπέροχο ψηλοκρεμαστό σουτ που πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 76’ ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Συμελίδη για πάτημα στον Κάνγκουα και στο 77’ ο Παναθηναϊκός «τελείωσε» το παιχνίδι με τον Ντέσερς, ο οποίος έπιασε μία εξαιρετική, καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης (80’ Μπαλντέ), Βήχος, Εμμανουηλίδης (46’ Μπάουζα), Κωστή, Σουτ (56’ Συμελίδης), Ούρσι (80’ Νίκας), Οζέγκοβιτς (56’ Κομπνάν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (82’ Λούζα), Κάνγκουα, Καμαρά (46’ Κοντούρης), Αντίνο (60’ Πελίστρι), Τεττέη (67’ Ντέσερς), Λιβάι Γκαρσία (82’ Ραστόντερ).