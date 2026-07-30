Απίθανος Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε την πρόκριση στην Μπενφίκα με καρέ τερμάτων και έγραψε ιστορία

Η Μπενφίκα είχε ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς με την Σεν Γκάλεν, όμως ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν απίθανος στη ρεβάνς και με τέσσερα γκολ χάρισε τη νίκη-πρόκριση στην ομάδα του στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ για την Μπενφίκα μόλις στο 11ο λεπτό, ενώ στο 53′ έκανε και το 2-0 κόντρα στους Ελβετούς. Στο 65′ ολοκλήρωσε το χατ τρικ του για το 3-0 στο ματς.

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| GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A BRACE! WHAT A SENSATIONAL TEAM GOAL!



3-2 ON AGGREGATE!



Benfica 2-0 St Gallen. pic.twitter.com/4dAru8XBoS — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

| GOAL: VANGELIS PAVLIDIS HAT-TRICK! WHAT A PLAYER!



4-2 ON AGGREGATE!



Benfica 3-0 St Gallen. pic.twitter.com/ZDnWNIhIqM — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Ο Έλληνας επιθετικός που είναι πιθανό να αποχωρήσει από την Μπενφίκα το φετινό καλοκαίρι με πέναλτι στο 74′ έκανε το 4-0, ενώ το τελικό 5-0 «έγραψε» ο Λενγκλέ στο 82′.

| GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A POKER! YES, HE HAS SCORED 4 GOALS TODAY! WOW!



5-2 ON AGGREGATE!



Benfica 4-0 St Gallen. pic.twitter.com/RPiXdIdEHw — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Ο Παυλίδης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που ισοφαρίζει το καρέ τερμάτων του Ντέμη Νικολαΐδη από το μακρινό 2000.

Τότε ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε κάνει καρέ τερμάτων με τη φανέλα της ΑΕΚ στο Κύπελλο UEFA με αντίπαλο την Χερφόλγκε.