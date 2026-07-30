Αθλητικά

Απίθανος Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε την πρόκριση στην Μπενφίκα με καρέ τερμάτων και έγραψε ιστορία

Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει παρέα πλέον στον Ντέμη Νικολαΐδη που έχει σκοράρει επίσης τέσσερα γκολ σε διοργάνωση της UEFA
Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα/ REUTERS/Pedro Nunes
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Η Μπενφίκα είχε ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς με την Σεν Γκάλεν, όμως ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν απίθανος στη ρεβάνς και με τέσσερα γκολ χάρισε τη νίκη-πρόκριση στην ομάδα του στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ για την Μπενφίκα μόλις στο 11ο λεπτό, ενώ στο 53′ έκανε και το 2-0 κόντρα στους Ελβετούς. Στο 65′ ολοκλήρωσε το χατ τρικ του για το 3-0 στο ματς.

Ο Έλληνας επιθετικός που είναι πιθανό να αποχωρήσει από την Μπενφίκα το φετινό καλοκαίρι με πέναλτι στο 74′ έκανε το 4-0, ενώ το τελικό 5-0 «έγραψε» ο Λενγκλέ στο 82′.

Ο Παυλίδης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που ισοφαρίζει το καρέ τερμάτων του Ντέμη Νικολαΐδη από το μακρινό 2000.

Τότε ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε κάνει καρέ τερμάτων με τη φανέλα της ΑΕΚ στο Κύπελλο UEFA με αντίπαλο την Χερφόλγκε.

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