Η βαθμολογία της UEFA μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού

Ο ΠΑΟΚ νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε με ισοπαλία επί της Πάκσι την πρόκριση στον επόμενο γύρω του Conference League, με αμφότερους να δίνουν βαθμούς στην Ελλάδα, στη βαθμολογία της UEFA.

Το πιο σημαντικό για τη χώρα μας, είναι ότι συνεχίζει με όλες της τις ομάδες στην Ευρώπη, αφού ο ΠΑΟΚ θα προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στην ίδια φάση στο Conference League.

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Η Ελλάδα πλησίασε την Πολωνία στην 11η θέση και βρίσκεται κοντά στην πρώτη 10άδα, που θα στέλνει τον πρωταθλητή της Super League, απευθείας στη League Phase του Campions League

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 47.175 – 2.000 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)

10. Τσεχία 43.425 – 1.600 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)

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11. Πολωνία 42.825 – 700 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)

12. Ελλάδα 41.112 – 700 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 35.181 – 875 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 33.912 – 300 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)