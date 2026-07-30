Παναθηναϊκός – Πάκσι 2-2: Ο Ραστόντερ έστειλε το προβληματικό «τριφύλλι» στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να έρθει ισόπαλος 2-2 με την Πάκσι και εξασφάλισε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Έλμιν Ραστόντερ ο «χρυσός» σκόρερ των πρασίνων. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Ραστόντερ έπαιξε μαζί με τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, όταν οι Ούγγροι έκαναν το 1-2 και κατάφερε μετά από συνεργασία με τον Ντε Φράι να στείλει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση του Conference League.

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Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε στο ΟΑΚΑ και θα πρέπει να δείξει καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια της διοργάνωσης αν θέλει να έχει τύχη στο κόλπο της εισόδου στη League Phase.

Ο αγώνας

Το ματς είχε πολύ καλό ρυθμό από το πρώτο σφύριγμα με τις δύο ομάδες να έχουν καλές ευκαιρίες για γκολ. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε να απειλήσει με συνεργασίες και η Πάκσι από κόρνερ.

Οι Ούγγροι έχασαν τρεις καλές ευκαιρίες από κόρνερ, με τον Παπ να κερδίζει κατά κράτος την άμυνα του «τριφυλλιού σε δύο φάσεις και τον Πένια να αντιδρά.

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Ο Παναθηναϊκός απείλησε δύο φορές με τον Αντίνο από την αριστερή πλευρά με τον Αργεντινό, όμως, τη μία να στέλνει την μπάλα άουτ από πλεονεκτική θέση και στην άλλη καλή του στιγμή να μην μπορεί να κερδίσει τον τερματοφύλακα των Ούγγρων.

Στο 36′ η Πάκσι πάγωσε το ΟΑΚΑ, όταν από σέντρα ο Τσάπρας έχασε την κεφαλιά και μετά από ολιγωρία στην άμυνα ο Πέτο με δυνατό σουτ έκανε το 0-1 για να βάλει «φωτιά» στη μάχη της πρόκρισης. Οι άνθρωποι και οι παίκτες των πρασίνων διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ στον Τσάπρα στην αρχή της φάσης, χωρίς βέβαια να μπορεί να ελεγχθεί η φάση, αφού δεν υπάρχει VAR στη συγκεκριμένη φάση των προκριματικών του Conference.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αντιδράσει σχετικά άμεσα, καθώς στο 44′ ο Γιάγκουσιτς με δυνατό σουτ με το αριστερό νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1, με τους πράσινους να ανακτούν το προβάδισμα πρόκρισης.

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μία ανάσα από την ανατροπή, καθώς μετά από ωραία σέντρα του Ζαρουρί και καταπληκτικό «σπάσιμο» του Γιάγκουσιτς ο Ντε Φράι δεν κατάφερε να σκοράρει μέσα από τη μικρή περιοχή, με την μπάλα να απομακρύνεται πάνω στη γραμμή από αμυντικούς.

Η Πάκσι σόκαρε για δεύτερη φορά την ομάδα του Νίστρουπ στο ΟΑΚΑ, όταν με τον Γκέρφι στο 57′ έκανε το 1-2, με τους πράσινους να διαμαρτύρονται για χέρι στην αρχή της φάσης.

Έκτοτε ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στα πόδια του και έψαχνε διαρκώς το γκολ. Στο 84′ προειδοποίησε με τον Ραστόντερ, ο οποίος νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Το γκολ, όμως ήρθε ένα λεπτό αργότερα, όταν η Πάκσι έμεινε για δέκα παίκτες για ένα λεπτό λόγω καθυστέρησης σε αλλαγή και ο Ντε Φράι με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Ραστόντερ, που εκτέλεσε τον Κόβατσικ και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

Παναθηναϊκός: Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά (61′ Φαν Ντρόνγκελεν), Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσέριν (76′ Τσιριβέγια), Καμαρά, Γιάγκουσιτς (65′ Ραστόντερ), Ζαρουρί (61′ Πελίστρι), Αντίνο (76′ Ταμπόρδα), Τετέι.

Πάκσι: Κόβατσικ, Βας, Σαμπό, Ζέκε, Γκιόρφι (84′ Μπάλογκ), Λάπου, Παπ, Γουίντεκερ, Χορβάτ (72′ Γκιούργκιτς), Πετό (72′ Τοτ), Σάλαϊ (72′ Μπόντε).