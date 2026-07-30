Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League: Στο ΟΑΚΑ το πρώτο ματς του ζευγαριού

Οι πράσινοι θα κληθούν να ξεπεράσουν το εμπόδια της ομάδας από τη Βουλγαρία στην επόμενη φάση
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Πάκσι, όμως κατάφερε να προκριθεί χάρη στη νίκη του στην Ουγγαρία και στην επόμενη φάση του Conference League θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 με στόχο την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 απέκλεισε την Σπάρτακ Τρνάβα στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League και θα είναι στο δρόμο του Παναθηναϊκού στη συνέχεια της διοργάνωσης, μιας και οι πράσινοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Πάκσι.

Το πρόγραμμα των δύο αγώνων με την ΤΣΣΚΑ 1948

1ο ματς: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Σοφίας (Τετάρτη 5 Αυγούστου, 21:30).

2ο ματς: ΤΣΣΚΑ 1948 Σοφίας – Παναθηναϊκός (Τρίτη 11 Αυγούστου, θα ανακοινωθεί ώρα).

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